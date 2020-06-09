Карантин зберіг життя мільйонів мешканців Європи: вражаюче дослідження

Згідно з новим модельним з дослідженням, опублікованим 8 червня, у результаті карантину вдалося запобігти близько 3,1 мільйона смертей у 11 європейських країнах. Сьогодні більшість країн обережно відмовляються від суворих заходів, спрямованих на припинення поширення нового коронавірусу.

Дослідження, проведене Imperial College London, вчені якого консультують британський уряд з приводу коронавірусу, виявило, що карантинні обмеження спрацювали для контролю епідемії.

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Використовуючи дані Європейського центру з контролю за захворюваннями (European Centre of Disease Control) про смертність у 11 країнах у період до 4 травня, вони порівняли кількість спостережуваних смертей у країнах з прогнозованою ними моделлю, якщо не було б уведено ніяких обмежень.

За їхніми оцінками, приблизно 3,1 мільйона смертей вдалося запобігти завдяки карантинним обмеженням.

Дослідники також підрахували, що втручання призвели до того, що число реплікації (процесу самовідтворення) коронавірусу зменшилася у середньому на 82%, до рівня нижче 1,0.

Учені переконані, що карантин допоміг стримати поширення коронавірусу

"Наші результати показують, що великі немедикаментозні втручання, і зокрема, карантин, дуже вплинули на зниження рівня передачі коронавірусу, – кажуть автори в дослідженні, опублікованому в Nature Research. – Слід продовжувати такі втручання, щоб зберегти контроль над SARS-CoV-2".

Учені підрахували, що в цілому за цей період було інфіковано від 12 до 15 мільйонів людей, або від 3,2 до 4% населення 11 країн.

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