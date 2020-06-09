Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Карантин зберіг життя мільйонів мешканців Європи: вражаюче дослідження

  • 31
Карантин врятував життя щонайменше трьох мільйонів європейців - фото 1
Карантин врятував життя щонайменше трьох мільйонів європейців

Згідно з новим модельним з дослідженням, опублікованим 8 червня, у результаті карантину вдалося запобігти близько 3,1 мільйона смертей у 11 європейських країнах. Сьогодні більшість країн обережно відмовляються від суворих заходів, спрямованих на припинення поширення нового коронавірусу.

Дослідження, проведене Imperial College London, вчені якого консультують британський уряд з приводу коронавірусу, виявило, що карантинні обмеження спрацювали для контролю епідемії.

До теми: Чому важливо прикриватись під час кашлю: відео

Використовуючи дані Європейського центру з контролю за захворюваннями (European Centre of Disease Control) про смертність у 11 країнах у період до 4 травня, вони порівняли кількість спостережуваних смертей у країнах з прогнозованою ними моделлю, якщо не було б уведено ніяких обмежень.

За їхніми оцінками, приблизно 3,1 мільйона смертей вдалося запобігти завдяки карантинним обмеженням.

Дослідники також підрахували, що втручання призвели до того, що число реплікації (процесу самовідтворення) коронавірусу зменшилася у середньому на 82%, до рівня нижче 1,0.

Учені переконані, що карантин допоміг стримати поширення коронавірусу - фото 409113
Учені переконані, що карантин допоміг стримати поширення коронавірусу

"Наші результати показують, що великі немедикаментозні втручання, і зокрема, карантин, дуже вплинули на зниження рівня передачі коронавірусу, – кажуть автори в дослідженні, опублікованому в Nature Research. – Слід продовжувати такі втручання, щоб зберегти контроль над SARS-CoV-2".

Учені підрахували, що в цілому за цей період було інфіковано від 12 до 15 мільйонів людей, або від 3,2 до 4% населення 11 країн.

Читайте також: Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 9 червня

Джерело: Nature
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 152
Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
  • 05 червня, 18:00
  • 215
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2361938
Загрузка...
Новини