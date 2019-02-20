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Як пожежники шукали двигун у палаючому Porsche 911: відеофакт

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Як пожежники гасили палаючий Porsche 911 - фото 1
Як пожежники гасили палаючий Porsche 911 / Porsche Newsroom

Родзинка спорткара Porsche 911 змусила пожежників здивуватись, а відео з ліквідацією палаючого авто зробила вірусним.

У соцмережі Facebook з'явилось епічне відео, на якому пожежники намагались погасити палаючий Porsche 911. Оперативна робота викликала захват у звичайних перехожих, тому вони почали знімати роботу рятувальників на відео.

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Щоправда, після того, як салон припинив горіти, пожежні вирішили залити піною і двигун. Однак, як виявилось, не всі знають, що спорткар має двигун ззаду, а не під капотом. Після важких зусиль спереду виявились просто пакети, а спеціалісти добряче здивувались. Зате запис зібрав понад 3 млн переглядів за тиждень.

Відзначимо, що сьогодні існує небагато авто з силовими установками ззаду, а не спереду чи по центру. Серед таких машин Porsche 911, неймовірно дешевий і навряд чи безпечний Tata Nano, просторий Renault Twingo 3-го покоління, електрокар Tesla Model S, а також крихітка Smart Fortwo.

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Джерело: avtoblog
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