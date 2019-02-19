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Citroen показав найменший електричний кросовер

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Citroen AMI ONE - фото 1
Citroen AMI ONE / autoexpress

Citroen AMI ONE – це найповільніший концептуальний автомобіль, який представить великий автовиробник на автосалоні в Женеві. Він також, безумовно, є одним з найменших. Автомобіль розвиває швидкість до 45 км/год і керувати ним можуть навіть підлітки від 16 років, які не мають прав.

Ключовою особливістю автомобіля є його завдання – забезпечити альтернативу міському громадському і особистому транспорту. AMI ONE можна буде взяти в короткострокову оренду для виконання будь-яких буденних завдань. Виробник також розробив можливість довгострокової оренди, до п'яти років, з щомісячною платою, яка включає в себе парковку і зарядку акумулятора.

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Електричний кросовер Citroen AMI ONE - фото 308689
Електричний кросовер Citroen AMI ONE
Електричний кросовер Citroen AMI ONE - фото 308690
Електричний кросовер Citroen AMI ONE

Довжина авто становить 2,5 метра, що майже на 20 см менше, ніж у крихітного двомісного ForTwo від Smart. Електродвигун новинки призводить в рух задні колеса, а на підлозі встановлений літій-іонний акумулятор.

Citroen важить 425 кг і може розвивати максимальну швидкість до 45 км/год. Це означає, що 16-річні можуть керувати ним, не маючи водійських прав. На одній зарядці автомобіль може проїхати близько 100 км.

Електричний кросовер Citroen AMI ONE - фото 308691
Електричний кросовер Citroen AMI ONE
Електричний кросовер Citroen AMI ONE - фото 308692
Електричний кросовер Citroen AMI ONE
Електричний кросовер Citroen AMI ONE - фото 308693
Електричний кросовер Citroen AMI ONE

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Джерело: autoexpress
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