Citroen показав найменший електричний кросовер

Citroen AMI ONE – це найповільніший концептуальний автомобіль, який представить великий автовиробник на автосалоні в Женеві. Він також, безумовно, є одним з найменших. Автомобіль розвиває швидкість до 45 км/год і керувати ним можуть навіть підлітки від 16 років, які не мають прав.

Ключовою особливістю автомобіля є його завдання – забезпечити альтернативу міському громадському і особистому транспорту. AMI ONE можна буде взяти в короткострокову оренду для виконання будь-яких буденних завдань. Виробник також розробив можливість довгострокової оренди, до п'яти років, з щомісячною платою, яка включає в себе парковку і зарядку акумулятора.

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Електричний кросовер Citroen AMI ONE

Електричний кросовер Citroen AMI ONE

Довжина авто становить 2,5 метра, що майже на 20 см менше, ніж у крихітного двомісного ForTwo від Smart. Електродвигун новинки призводить в рух задні колеса, а на підлозі встановлений літій-іонний акумулятор.

Citroen важить 425 кг і може розвивати максимальну швидкість до 45 км/год. Це означає, що 16-річні можуть керувати ним, не маючи водійських прав. На одній зарядці автомобіль може проїхати близько 100 км.

Електричний кросовер Citroen AMI ONE

Електричний кросовер Citroen AMI ONE

Електричний кросовер Citroen AMI ONE

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