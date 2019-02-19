Митники нагадали власникам євроблях, коли завершиться пільговий період

Період дії перехідних положень Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових машин із застосуванням коефіцієнта 0,5 закінчується 22 лютого о 00:00.

З 23 лютого 2019 року за митне оформлення транспортних засобів громадян акцизний податок буде стягуватися у повному обсязі, як це передбачено чинним законодавством.

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За пільгами можна розмитнити авто ще до 22 лютого

На Закарпатській митниці триває оформлення авто з іноземною реєстрацією. Всього з 25 листопада 2018, після внесення змін до податкового і митного законодавства, за станом на 18 лютого 2019 року у Закарпатській митниці оформлено 13202 автомобілей. Це принесло до держбюджету надходжень понад 820 мільйонів гривень. Середня митна вартість таких авто склала 3600 доларів.

Громадяни, які планують легалізувати свою машину, мають можливість здійснити розмитнення на таких митних постах: Залізничний, Малий Березний, Лужники, Виноградів-вантажний, Ужгород-центральний, Мукачево, Хуст у Закарпатській області.

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