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Як позбутися запаху поту без дезодоранту: лайфхак від вчених

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Оксид цинку має сильні антибактеріальні властивості - фото 1
Оксид цинку має сильні антибактеріальні властивості / Greatist Why Do I S

Дезодоранти вбивають запах поту, але радикально змінюють мікрофлору шкіри і роблять її вразливою для запалень. Сучасні фахівці у цьому питанні роблять ставку на розчин з частинками окису цинку. Що це таке? Розповімо нижче.

Людський піт не має запаху. Його "аромат" виникає через життєдіяльності мікробів, які живуть на нашій шкірі. Деякі з них "з'їдають" органіку, що міститься в поті, і виділяють різні сполуки. Багато сучасних дезодорантів вбивають цих мікробів під пахвами. Однак дослідники виявили, що такі засоби радикально змінюють мікрофлору шкіри і роблять її вразливою до запалень.

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Оксид цинку має сильні антибактеріальні властивості, давно застосовується в стоматології, при виробництві зубної пасти і різних медичних інструментів. Останнім часом його стали розглядати як засіб для дезінфекції відкритих ран і хірургічних швів.

Експерти помітили, що емульсійний розчин з окисом цинку не тільки ліквідував запалення, але і знищив всі колонії бактерій, що виробляють велику кількість жирних кислот, які вважаються головним джерелом неприємного запаху поту.

Дезодоранти радикально змінюють мікрофлору шкіри - фото 321786
Дезодоранти радикально змінюють мікрофлору шкіри

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Джерело: curious-soapmaker
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