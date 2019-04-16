Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Як легше кинути курити: проста порада

  • 40
Як реально кинути курити - фото 1
Як реально кинути курити

Британські науковці розповіли про лайфхак, який допомагає швидко позбутись шкідливої звички курити. Для цього не потрібно вживати якісь препарати чи витрачати чимало часу.

Дослідники з Імперського коледжу в Лондоні дійшли до висновку, що набагато більше шансів кинути курити у тих людей, хто намагається позбутись звички разом з кимось. А от самотнє рішення відмовитись від сигарет значно рідше завершується успіхом.

І ще: Наскільки потрібно скоротити вживання солі: порада вчених

"Чимало курців намагаються позбутись від цієї звички, але далеко не всім це вдається, попри всі існуючі методики. Відмовлятись від табака значно ефективніше в компанії однодумців та членів родини", – пояснює один з провідних авторів дослідження Магда Лампріду.

Як реально кинути курити - фото 321620
Як реально кинути курити

Вона пояснила, що майже будь-якому давньому курцю доволі складно самостійно попрощатись з тим, що стало частиною звичайного життя. Йому доводиться уникати компаній інших курців, приміром, перекурів під час роботи, що робить його самотнім і не полегшує нікотинової "ломки". А от компанія, яка разом позбавляється шкідливої звички збільшує шансів таки успішно викреслити сигарети з життя, адже є постійна підтримка.

Читайте також: Яким має бути ідеальний сніданок: поради експерта

Джерело: newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
  • 14 квітня, 17:25
  • 578
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • Вчора, 12:14
  • 445
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • Вчора, 08:00
  • 52
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради