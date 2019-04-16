Як легше кинути курити: проста порада

Британські науковці розповіли про лайфхак, який допомагає швидко позбутись шкідливої звички курити. Для цього не потрібно вживати якісь препарати чи витрачати чимало часу.

Дослідники з Імперського коледжу в Лондоні дійшли до висновку, що набагато більше шансів кинути курити у тих людей, хто намагається позбутись звички разом з кимось. А от самотнє рішення відмовитись від сигарет значно рідше завершується успіхом.

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"Чимало курців намагаються позбутись від цієї звички, але далеко не всім це вдається, попри всі існуючі методики. Відмовлятись від табака значно ефективніше в компанії однодумців та членів родини", – пояснює один з провідних авторів дослідження Магда Лампріду.

Як реально кинути курити

Вона пояснила, що майже будь-якому давньому курцю доволі складно самостійно попрощатись з тим, що стало частиною звичайного життя. Йому доводиться уникати компаній інших курців, приміром, перекурів під час роботи, що робить його самотнім і не полегшує нікотинової "ломки". А от компанія, яка разом позбавляється шкідливої звички збільшує шансів таки успішно викреслити сигарети з життя, адже є постійна підтримка.

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