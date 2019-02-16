Як позбутися залежності від солодощів: прості поради

30-річному чоловікові зростом 180 см і вагою 70 кг, котрий не займається спортом, експерти ВООЗ рекомендують з'їдати не більше 60 г цукру на день. Середній українець, за статистикою, споживає приблизно 109 г цукру на добу. Як же перестати їсти солодке, якщо не остаточно, то у великих кількостях.

Фахівці в області дієтології дали кілька слушних порад тим, хто має намір знизити вживання солодкого.

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Перестати їсти солодке під час будь-яких дій. Хто з нас, працюючи за комп'ютером, не з'їдав одну-другу (далі за списком) цукерку? Вчені пояснюють, що в такі моменти через відсутність концентрації уваги на їжі людина перестає контролювати обсяги з'їденого.

Відівчіться їсти солодке під час роботи

Відмовитися від ритуалів, пов'язаних з поїданням солодкого. Якщо під час зустрічей з друзями або родичами ви зазвичай купуєте торт, перестаньте це робити. Потрібно замінити поїдання солодощів у таких ситуаціях на щось з ними не пов'язане.

Не використовувати солодке як нагороду. Не потрібно міркувати в дусі: сьогодні був важкий день, тому тістечко після роботи я заслужив. Це формує нездоровий зв'язок, який непомітно закріплює пристрасть до поїдання солодкого у зв'язку з емоційними навантаженнями. Заохочуйте себе чим-небудь неїстівним.

Солодощі – не нагорода!

Поступово знижувати обсяги з'їдених солодощів. Якщо ви п'єте з цукром каву або чай, дієтологи рекомендують з кожним разом додавати до напою все менше цукру. Якщо з'їдаєте печиво, залишайте шматочок на столі. Підсолоджені напої розбавляйте водою, спиртні – льодом.

Запивати солодке водою. Відмовтеся від чаю і кави для супроводу до десертів – це збільшує задоволення та посилює звичку. Запивайте солодощі звичайною водою кімнатної температури. Експерти стверджують, що це один з найкращих способів перестати накидатися на тортики та інші "ласощі".

Замість чаю пийте звичайну воду

Не ходіть голодними. Включайте до раціону продукти, в яких багато білка, складних вуглеводів і здорових жирів. Ці компоненти добре підтримують відчуття ситості. У моменти голоду бажання їсти солодке – закономірна фізіологічна потреба.

Їжте тільки ті солодощі, які готуєте самостійно. В цьому випадку значно простіше контролювати кількість використовуваного цукру та інших небажаних добавок.

Готуйте солодощі самостійно

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