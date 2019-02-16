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Самі в шоці: вчені спростували користь правильного харчування

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Користь від "правильного харчування" є міфом - фото 1
Користь від "правильного харчування" є міфом / Diet-diet

Вчені з Ізраїлю провели дослідження і самі були шоковані – виявилося, користь від здорового харчування є лише вигадкою.

В рамках дослідження, яке тривало кілька років, учасників розділили на 2 групи: в першій вони сиділи на дієті, що складається зі "здорових продуктів", в другій – було дозволено їсти і робити все, що хочеться. У цей список входила і газована вода, і чіпси, і напівфабрикати.

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Коли вчені отримали результати дослідження, то були вражені, оскільки організм кожного добровольця поводився по-різному. В обох групах результати були як негативними, так і позитивними. Це зводило нанівець усі попередні дослідження, що стосуються цієї теми.

Так, фахівці впевнені, що користь від "правильного харчування" є міфом. На їх думку, всім дієтологам варто заборонити вживати цю фразу і поняття у своїй роботі, оскільки досить часто цим спекулюють виробники продуктів.

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Джерело: bustle
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