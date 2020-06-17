Як позбутися від свербіння після укусу комара: лайфхак з хвильовкою і рушником

Ці маленькі паскудники уже почали масово вирушати на полювання і ми просто не могли не поділитися з вами лайфхаком, який урятує ваше тіло. Дізнайтесь, як позбутися від свербіння після укусу комара. Для цього вам знадобиться рушник і мікрохвильова піч.

Укус вже неймовірно свербить, тому ми не будемо вас довго мучити. Вам знадобиться лише рушник і хвильовка, тож не біжіть до аптеки по дорожезні креми та спреї.

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Лайфхаком поділилися користувачі твіттера з Китаю. Приступимо!

Як позбутися свербіння після укусу комара

Візьміть невеликий рушник, намочіть його і покладіть на 30 секунд у мікрохвильовку. Протягом цих 30 секунд спробуйте не чесати подразнення. Швидше за все, рушник буде занадто гарячим, щоб повністю прикласти до шкіри, але недостатньо гарячим, щоб обпалити її. Спочатку прикладіть до місця подразнення не більше ніж на секунду і відразу ж прибирайте. Рушник буде швидко остигати, тому через хвилину ви зможете його вже прикласти до місця укусу надовго. Як зможете – прикладайте і трохи натисни.

Якщо ви все зробили правильно, свербіння припиниться, а навколо укусу навіть не з'явиться почервоніння. Іншими словами, помірно гарячий компрес зупиняє поверхневу алергічну реакцію.

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