Чому звичайне провітрювання квартири може врятувати ваше життя

Звичайні заходи щодо поліпшення вентиляції будівель можуть стримати поширення коронавірусу. До такого висновку прийшли вчені з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго.

У регіонах США, де носіння масок на обличчі є обов'язковим, вдалося запобігти до 450 000 заражень, як вже встановлено. Інше дослідження показало, що поліпшення вентиляції істотно скорочує час, протягом якого краплі з вірусом, які "літають" у повітрі становлять загрозу для людей.

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Тому просте відчинення вікна або дверей для провітрювання вже створює вентиляцію, яка виносить вірус геть. А в приміщеннях, де повітря застоюється, ймовірність зараження вища, оскільки ці краплі довше витають на рівні носа і рота людей.

Експерти нагадують, що після кашлю, чхання або навіть розмови в повітря виділяються дрібні краплі, що містять вірус. Найбільші з них можуть пересуватися на відстані до 2 м і далі. Однак невеликі або аерозольні частинки залишаються в повітрі кімнати на тривалий термін, повільно осідаючи на підлогу. Вчені з Сан-Дієго вивчали поведінку аерозольних часток. Вони встановили, що якщо вони наповнюють кімнату з поганою вентиляцією, то всі люди в ній, з часом вдихають небезпечне повітря.

Учені рекомендують провітрювати помешкання

Саме це пояснює історію масового зараження учасників хору у штаті Вашингтон, де всього один хворий на коронавірус заразив 52 людини. При цьому вчені підкреслюють, що для зниження небезпеки зовсім необов'язково витрачати величезні гроші на сучасні системи вентиляції. Прочинене вікно або двері вже дадуть помітний ефект. Чим частіше вентилюється або провітрюється кімната, тим нижча загроза заразитися вірусом для людей, які в ній перебувають.

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