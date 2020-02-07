Як позбутися укачування в транспорті

Вчені розповіли, як правильно тренувати вестибулярний апарат. Читайте, що робити, аби подорож була приємною.

Симптоми укачування виникають у випадках, коли органи чуття, що відповідають за сприйняття руху, надсилають у мозок несподівані або суперечливі сигнали. Одна частина вашої вестибулярної системи, відповідальна за підтримку рівноваги і положення тіла в просторі, може свідчити про те, що ваше тіло рухається, в той час як інші не сприймають цей рух.

І ще: Як не постраждати під час ожеледиці

На думку вчених, боротися з укачуванням не тільки можна, а й треба. І починати варто з тренування вестибулярної системи. Чудовими вправами в цьому плані завжди вважалися атракціони. Крім них, допоможуть зміцнити вестибулярний апарат і спортивні заняття та ігри, такі як теніс, волейбол, плавання, стрибки на батуті.

У боротьбі з цією недугою допомагають і народні засоби. Так, наприклад, рекомендують приймати корінь імбиру. При цьому не має значення, в якому вигляді: можна їсти скибочки сирого кореня, а можна і імбирне печиво або імбирні карамельки. Ви також можете прийняти запропоновані лікарем або доступні без рецепта ліки проти укачування, щоб запобігти або зменшити симптоми нудоти.

Читайте також: 5 ранкових звичок, які допоможуть позбутися зайвої ваги