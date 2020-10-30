Як позбутися тяги до алкоголю: три перевірені способи

Будь-яка залежність – це в певному сенсі обмеження свободи особистості. Чим довше людина під впливом згубної звички, тим швидше вона руйнується, починаючи йти на поводу своїх бажань, жертвуючи чимось більш цінним. Особливо складно буває подолати тягу до алкоголю.

Як саме позбутися тяги до алкоголю?

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Захоплення

Згадайте, які захоплення були у вас улюбленими до того, як з'явилася тяга до алкоголю. Може бути, це ті самі комп'ютерні ігри або в'язання, їзда на велосипеді або малювання. Всім людям необхідне хобі, особливо залежним від алкоголю. Тому просто візьміть це на замітку і швидше займіться хобі, яке вам подобається.

Раціоналізуйте

Цей метод підійде тільки тим людям, хто вміє мислити раціонально. Потяг до алкоголю часто порівнюють з автоматичними думками, які з'являються без нашого бажання. В такому випадку чудово підходить раціоналізація як антипод такої автоматичності. Для цього краще подивитися, що відбувається у вашій голові з іншого боку. Може, вам просто треба зупинитися і проаналізувати свої думки.

Нагадувалки

Це одна з найбільш зручних технік, яка позбавить від тяги до алкоголю. Все, що потрібно це картки, які можна розвісити на різних поверхнях в будинку. На них треба написати різні установки, які допоможуть вам бути твердим у своїх намірах. Головне, щоб вони були ствердними.

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