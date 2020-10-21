Пара почала ремонт у старому будинку і знайшла там загадкову 100-річну схованку

Нік Драммонд і його партнер Патрік з американського села Еймс, штат Нью-Йорк, купили старий будинок і під час ремонту знайшли в ньому схованку. І ось що там ховав попередній власник помешкання.

За словами нових власників будинку, "скарб" був під підлогою – в потайних відсіках. Чоловікам вдалося дістати 60 столітніх пляшок, з яких близько третина були повними. Пара створила акаунт в Instagram, в якому ділиться фотографіями своїх знахідок з підписниками.

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Нік почав шукати інформацію про колишнього власника будинку і дізнався, що це був бутлегер Адольф Хампфнер. Після смерті чоловіка схожі тайники були знайдені в інших його володіннях і транспортних засобах.

"Я не експерт по віскі, звичайно, але час від часу насолоджуюся цим напоєм", – сміється Драммонд.

У 1920-1930-і роки в США діяв сухий закон, під час якого виробники спиртного вели підпільну торгівлю спиртними напоями.

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