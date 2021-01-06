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Експерти назвали найкращу дієту 2021 року

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Експерти назвали найкращу дієту 2021 року - фото 1

Редакція новинного журналу U.S. News & World Report опитала експертів з харчування та проаналізувала понад 40 видів дієт для своєї щорічної вибірки. Читайте та дізнайтеся, яка з них найефективніша.

Так, журналісти склали списки найкращих дієт для похудання, дієт для діабетиків і людей з хворим серцем, легких дієт, дієт з рослинними продуктами, збалансованим харчуванням і т. д.

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І у загальному списку найкращих дієт найближчого року перше місце четвертий раз поспіль зайняла середземноморська дієта. На другому місці опинилася DASH-дієта (Dietary Approaches to Stop Hypertension – дієтологічний підхід до лікування гіпертонії), а на третьому – флексітаріанська дієта.

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Загальні характеристики цих трьох дієт полягають в тому, що вони передбачають відмову від оброблених харчових продуктів і вживання страв з фруктами, овочами, бобами, сочевицею, цільними зернами, горіхами та насінням.

Ми зібрали комісію з 24 експертів, які досліджують дієти, зниження ваги і ожиріння. Вони оцінювали кожну дієту за низкою різних показників: наскільки легко її дотримуватися, наскільки ймовірно, що вона призведе до тривалої втрати ваги, наскільки вона корисна і безпечна, і наскільки вона ефективна для запобігання або лікування хронічних станів, наприклад, діабету і хвороб серця, – пояснила головний редактор відділу здоров'я в US News&World Report Анджела Хаупт.

Дієтологи радять починати середземноморську дієту з приготування однієї страви на основі бобів, цільнозернових і овочів з травами і спеціями щотижня. Після цього можна переходити на страви без м'яса. Серед основних зернових круп експерти виділяють кіноа, амарант, просо, фарро, жито, камут і теф.

Якщо ж ви не можете обійтися без м'яса – краще вживати не більше як 85 грамів курки або іншого нежирного м'яса в основному блюді. Як десерт дієтологи також радять вживати фрукти.

Експерти назвали найкращу дієту 2021 року - фото 442094

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Джерело: health.usnews
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