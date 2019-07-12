Як позбутися посічених кінчиків раз і назавжди

Як прості процедури і дієта допоможуть навічно забути про посічені кінчики.

Щоби позбутися посіченого волосся раз і назавжди без стрижки, вам потрібно дотримуватися простих правил, і ваша шевелюра буде не гірше, ніж в рекламі шампуні.

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В ідеалі коротке волосся потрібно стригти на 1-2 см раз на 4-8 тижнів, середнє раз у 6-8 тижнів і довге раз на 8-12 тижнів, але якщо волосся січеться сильніше, можна стригти трохи частіше. Якщо ж ви не хочете розлучатися з вашими кінчиками волосся, є кілька варіантів для того, щоб кінчики виглядали краще.

За словами стилістів, основна причина січеного волосся йде від нестачі певних вітамінів і від нестачі води в організмі. Крім цього кінчики можуть роздвоюватися через інші зовнішні стресори. Щоб запобігти появі посічених кінчиків, необхідно слідувати декільком правилам:

Вибирайте гребінець з широкими зубчиками і користуйтеся ним в душі, а точніше, коли ви наносите кондиціонер на волосся. Так ви зможете без шкоди для локонів розплутати пасма. Зробити це після миття голови, та ще й після сушіння рушником доволі травматично для волосся Використовуйте тільки дорогі фени, бо вони не будуть перегріватися під час роботи і не будуть спалювати ваше волосся. Також не забувайте вдягати насадку на фен, вона вбереже волосся від зайвого обдування, і користуйтеся термозахисними засобами, не дарма ж їх придумали Їжте продукти, у складі яких фолієва кислота і біотин. Вони зроблять волосся здоровим, зміцнять його і зроблять більш щільним. Фолієву кислоту можна знайти в зелених листових овочах, апельсинах, бобових і пшениці, а біотин в коричневому рисі, сочевиці, насінні соняшнику і волоських горіхах.

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