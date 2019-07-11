Чим корисна для здоров'я нічна ванна

Після виснажливого робочого дня ми думаємо тільки про те, як лягти в ліжко і заснути. Але іноді прийом теплої ванни в пізній час може справити позитивний вплив на наше здоров'я і зовнішній вигляд.

Дуже корисно для шкіри. Тепла ванна перед сном робить шкіру більш м'якою і сяючою, вона змиває всі мікроби і бактерії з тіла і зменшує вираженість проблем зі шкірою.

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Підвищує якість сну. Ранковий душ пробуджує нас і дарує відчуття свіжості, але для нічної сонливості нам необхідний вечірній душ, а краще ванна.

Знижує рівень стресу. Прийом ванни – дуже розслабляюче заняття, що корисно після напруженого трудового дня. Ванна заспокоює не тільки мозок, але і все тіло. Додайте туди ще декілька крапель ефірних олій.

Чому корисно приймати ванну

Регулює артеріальний тиск. Прийом ванни вночі знижує артеріальний тиск. Протягом дня наш організм генерує тепло, через що температура до вечора підвищується. Тому, дуже важливо приймати ванни.

Запобігає алергічним реакціям. Існують різні алергії на зовнішні подразники на кшталт пилу, вовни тварин або пилку. Цим людям необхідно приймати ванну відразу після повернення з вулиці додому для того, щоб зі шкіри не перенести алергени на ліжко.

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