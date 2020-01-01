Як позбутися похмілля після свят: 7 найкращих порад

Якщо цієї ночі ви добряче гульбанили – є ймовірність, що зараз ви почуваєтесь не вельми. Болить голова? Нудить? Тоді наші поради допоможуть позбутися похмілля. Візьміть на озброєння!

Отже, що потрібно зробити, аби позбутися похмілля?

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1. Пийте більше! Перша ознака похмілля – сухість у роті і спрага, тому на ранок пийте якомога більше чистої води, незалежно від того, хочеться вам цього чи ні. Вона допоможе швидше вивести алкоголь з організму. Також можна урізноманітнити меню напоїв солодким чаєм з м'ятою або мелісою або нежирним кефіром, які приведуть в норму роботу шлунково-кишкового тракту і полегшать стан. А ось від народних засобів типу огіркового розсолу краще відмовитися, адже він, навпаки, затримує воду в організмі і провокує появу набряків.

2. Виспіться. Думаєте, як позбутися від сильного похмілля? Виспіться! Як би банально це не звучало, але сон прекрасно лікує будь-яку недугу. Зашторте вікна, попросіть своїх близьких не шуміти і не будити вас і, зарившись в ковдру, постарайтеся виспатися.

Приділіть достатньо часу сну

3. Прийміть душ. Якщо можливості виспатися немає, то швидко підбадьоритися можна, прийнявши контрастний душ. Почніть з теплої води, потім сполосніть прохолодною (3-5 секунд), але закінчити обов'язково потрібно холодною водою, після чого слід розтертися махровим рушником. Або ж можете полежати 10-15 хвилин у гарячій ванні з декількома краплями ефірної олії лаванди.

4. Зробіть компрес. Якщо ви намагаєтеся не пити знеболювальні засоби, то позбутися від головного болю допоможе прохолодний компрес. Покладіть його на лоб на пару хвилин. Головне – не доводьте себе до переохолодження.

5. Прогуляйтеся. Свіже повітря протвережує, тому намагайтеся якомога частіше провітрювати приміщення, в якому перебуваєте. Або зберіть волю в кулак і вирушайте на прогулянку, але найкраще під руку з ким-небудь.

Не забувайте про сніданок

6. Їжте мед. Через великий вміст алкоголю в крові організму не вистачає глюкози, тому ви відчуваєте слабкість. Щоб відновити її баланс і вивести з організму токсини, протягом дня їжте мед невеликими ложками.

7. Поснідайте. Сніданок – важлива складова щоденного раціону. Його не слід пропускати, навіть якщо у вас похмілля. І чим жирнішим він буде, тим краще. Це може бути м'ясний бульйон зі свіжою зеленню, китайська локшина, яєчня з беконом або квасоля зі смаженою ковбасою.

Приводьте себе до ладу та вирушайте назустріч пригодам, які для вас підготував новий 2020 рік!

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