Як позбутися почуття голоду взимку

Зима – це нескінченне почуття голоду, яке наш організм постійно відчуває в цей час року. Найцікавіше, що легкий перекус в цьому випадку не працює: мозок вимагає смаженої картоплі, м'яса в підливі, а також жирних майонезних салатів. Чому так відбувається?

Холод

Вся річ у тому, що в холодну пору року нашому організму потрібно більше енергії, щоб зігріти себе. А жирна, ситна їжа це як раз одне з ефективних джерел "обігріву". Логіка проста: як тільки температура вашого тіла знижується, в мозок надходить сигнал про те, що треба зігрітися і рука сама тягнеться до холодильника. Що робити? Не перемерзати. Одягайтеся тепліше.

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Короткий день

Так, короткий світловий день теж впливає на почуття голоду. Тут варто звинувачувати мелатонін, гормон, який відповідає за синхронізацію сну і неспання. Мелатонін синтезується в темряві, а взимку через те, що світловий день вкрай короткий, гормон починає вироблятися задовго до того, як ми збираємося піти спати. Включайте світло. Хоч всі лампи відразу: приміщення, в якому ви є, має бути максимально освітленим.

Уповільнений метаболізм

У холодну пору року швидкість обміну речовин починає гальмувати, організм переходить в режим накопичення, намагаючись якомога більше відкласти "про запас". Тобто в підшкірний жир. Тому перманентне почуття голоду – абсолютно природний стан взимку.

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