Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Як позбутися почуття голоду взимку

  • 1
Їжа взимку - фото 1
Їжа взимку / challenger

Зима – це нескінченне почуття голоду, яке наш організм постійно відчуває в цей час року. Найцікавіше, що легкий перекус в цьому випадку не працює: мозок вимагає смаженої картоплі, м'яса в підливі, а також жирних майонезних салатів. Чому так відбувається?

Холод

Вся річ у тому, що в холодну пору року нашому організму потрібно більше енергії, щоб зігріти себе. А жирна, ситна їжа це як раз одне з ефективних джерел "обігріву". Логіка проста: як тільки температура вашого тіла знижується, в мозок надходить сигнал про те, що треба зігрітися і рука сама тягнеться до холодильника. Що робити? Не перемерзати. Одягайтеся тепліше.

І ще: Експерти назвали продукти, які допоможуть прогнати сонливість

Короткий день

Так, короткий світловий день теж впливає на почуття голоду. Тут варто звинувачувати мелатонін, гормон, який відповідає за синхронізацію сну і неспання. Мелатонін синтезується в темряві, а взимку через те, що світловий день вкрай короткий, гормон починає вироблятися задовго до того, як ми збираємося піти спати. Включайте світло. Хоч всі лампи відразу: приміщення, в якому ви є, має бути максимально освітленим.

Уповільнений метаболізм

У холодну пору року швидкість обміну речовин починає гальмувати, організм переходить в режим накопичення, намагаючись якомога більше відкласти "про запас". Тобто в підшкірний жир. Тому перманентне почуття голоду – абсолютно природний стан взимку.

Як позбутися почуття голоду взимку - фото 445169

Це цікаво: Це уміння дозволяє продовжити молодість

Джерело: championat
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
  • 19 cічня, 16:21
  • 1726
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 24 cічня, 14:23
  • 920
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2675
Загрузка...
Новини