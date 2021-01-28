Експерти назвали продукти, які допоможуть прогнати сонливість

Ці продукти зарядять вас бадьорістю на весь день

Сонливість та бажання заснути у позаурочний час у зимовий період заважає концентрації дуже багатьох людей. Для того, щоб підбадьоритися й отримати необхідну енергію, ваш раціон повинен бути насичений продуктами з високим вмістом білка й амінокислот.

Фахівці назвали 8 найпростіших і доступних продуктів, які допоможуть впоратися з сонливістю та подарують вам заряд бадьорості й енергії.

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1. Зернові пластівці. Такий сніданок допоможе вам не тільки підбадьоритися, а й подбати про свою фігуру. Кукурудзяні пластівці рекомендується замінити на цільнозернові. Вони сповільнюють викид глюкози у кровоток і забезпечать енергією на весь день.

2. Яйця. У яєчних жовтках міститься високий вміст вітаміну В, який відповідає на енергію, компенсує брак вітаміну D і зміцнює кістки. Крім того, в яйцях багато білка, а це особливо важливо при великому витрачанні енергії.

3. Горіхи та сухофрукти. Це бездоганне поєднання корисних жирів, волокна та білків. Волокна допомагають сповільнити викид глюкози, і тому енергія зберігається довше. Жири у горіхах, насінні та оліях забезпечують бадьорістю, силами. Особливо це важливо не тільки для тривалого робочого дня, але перед пробіжкою або походом у басейн.

4. Чай. Чай не тільки джерело бадьорості, але і відмінний помічник при зневодненні. Неважливо, який ви п'єте чай, чорний або зелений – вони підживлюють організм енергією. Ще краще з цією функцією справляються трав'яні та фруктові чаї. А в зимовий період вони ще й додадуть корисних вітамінів. Особливо хороший ефект дає трав'яний чай з медом. Якщо кава дає бадьорість майже відразу, то у чаю це дія більш пролонгована.

5. Апельсиновий сік. Цитрусові для тих, у кого постійно виникають проблеми з млявістю – просто знахідка. У такому соку повно вітаміну С, а він додає сил, бадьорості й енергії. Запахи лайма, апельсина та лимона стимулюють мозкову діяльність. Крім того, такий сік стане відмінною профілактикою від сезонних застуд.

6. Яблука. У яблуках багато кварцетину, який відповідає за роботу м'язових клітин і змушує їх виробляти більше енергії.

7. Шоколад. Кілька шматочків шоколаду вранці змусять вироблятися ендорфіни, які дадуть необхідну енергію. Ціла плитка дасть заряд бадьорості на кілька годин. У какао міститься кофеїн і теобромін – вони дають ефект бадьорості, але на відміну від звичайної кави немає підйому тиску та прискореного серцебиття. Однак варто пам'ятати, що такими властивостями володіє тільки чорний шоколад з мінімальним вмістом цукру.

8. Шпинат. У цьому продукті мало калорій та багато заліза. Щоб залізо краще засвоювалося, у салат зі свіжим листям потрібно додавати кілька крапель лимона. У шпинаті багато лютеїну, бета-каротину і зеаксантина.

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