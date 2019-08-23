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Безглузді лайфхаки, які, як не дивно, працюють

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Корисні поради у побуті - фото 1
Корисні поради у побуті / youtube

Не варто поспішати з висновками, поки самі на ділі не спробуєте ці поради. Адже не спробувавши, не дізнаєтеся про їх ефективність!

Зубна паста у бачок унітазу

Навіщо? Для свіжості. Адже скільки не купуй таблеток для зливного бачка, скільки капсул під обідок унітазу не вішай, все одно не досягти бажаної свіжості. А можна взяти тюбик зубної пасти, найдешевшої, зробити в ньому кілька дірочок і покласти на дно зливного бачка.

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Альтернатива праски

Якщо у вас під рукою немає праски, а речі треба терміново привести у належний вигляд, є один перевірений спосіб. Вам потрібно приготувати спрей з 1 ч.л оцту, 1 ч.л кондиціонера для волосся і 2 склянок води. Бризніть отриману суміш поверх складок і розправте руками. Повісьте на вішак для повного висихання.

Безглузді лайфхаки, які, як не дивно, працюють - фото 349781

Це цікаво: Як позбутися від неприємного запаху взуття в домашніх умовах

Пастка для комах

Літо, фрукти, спека. Є ідея, як влаштувати для комах пастку. Для цього вам знадобиться горня, на дно якого треба покласти шматочки кислих фруктів, і затягнути горлечко чашки харчовою плівкою, виконавши в ній кілька дірочок. Мошки залітатимуть туди, а вибратися назад не зможуть.

Безглузді лайфхаки, які, як не дивно, працюють - фото 349783

Піна для гоління усуває неприємні запахи в санвузлі

Цей засіб можна наносити як на кахель, так безпосередньо і на сам унітаз. Зауважте, що для ефективності слід залишити піну на поверхні на тривалий час.

Безглузді лайфхаки, які, як не дивно, працюють - фото 349784

Наждачний папір від грудочок на одязі

В процесі носіння на речах часто утворюються грудочки. Дехто купує спеціальні машинки для їх ліквідації. Є ще варіант: "зрізати" їх за допомогою бритви. А ось ще ідея. Використовувати дрібний наждачний папір. Але діяти треба дуже акуратно, щоб не погіршити ситуацію і не наробити нових затяжок.

Безглузді лайфхаки, які, як не дивно, працюють - фото 349787

І ще: Як позбутися від грудочок на улюбленому одязі: 7 найпростіших способів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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