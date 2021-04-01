Як позбутися печії: кілька перевірених способів

Що робити при печії? Прибрати напад можна за допомогою народних рецептів або лікарського препарату. Якщо напади повторюються регулярно, варто обстежитися на наявність захворювань шлунково-кишкового тракту.

Найсмачніший народний засіб від печії – мигдаль. Мигдальний горіх має прекрасну властивістю нейтралізувати шлункові кислоти. Перед вживанням обробіть горіх окропом і зніміть шкірку. Їжте мигдаль повільно, ретельно пережовуючи. Через кілька хвилин печію як рукою зніме. Про це пише innovativehealthmag.

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Аїр. Засіб не дуже смачний, але ефективний. Змішати 1 чайну ложку кореня лепехи (аїру) з 4 чайними ложками товченої в порошок крейди. 1 чайну ложку отриманої суміші розвести в 1/3 склянки теплої води і приймати 3 рази на день за 15 хвилин до прийому їжі.

При хронічній печії допоможе такий спосіб. Прожарити гречану крупу до темно-коричневого кольору і перемолоти в порошок. Приймати 3 рази на день по 1-2 грами.

Вода. При відчутті дискомфорту випийте теплу води, невеликими ковтками. Вона сприятливо діє на слизову.

Якщо ви знаєте, що печія ваш постійний супутник, приготуйте собі льон. Для цього потрібно змолоти в кавомолці насіння льону і порошок зберігати в герметичній баночці. При перших проявах печії залити 1 чайну ложку порошку льону чашкою теплої води і випити маленькими ковтками.

Льон

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