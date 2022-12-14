Як позбутися неприємного запаху рушників: два прості способи

Рушник є невіддільним елементом у будь-якій ванній кімнаті, але часто він може мати не дуже приємний запах навіть після прання. Експерти розповіли, як без зусиль позбутись цієї проблеми, щоб рушники знову мали приємний аромат чистоти.

Майже у кожного траплялось таке, що рушники у ванні раптово починали пахнути чимось зовсім далеким від приємного. Часто навіть пральна машинка не допомагає подолати цю проблему, тому фахівці з Sante+ Magazine поділились простими лайфхаками, які дозволять повернути рушникам аромат свіжості.

І ще: Чому не варто викидати шкірку мандаринів: несподіваний лайфхак для дому з цедрою

Чому рушники мають неприємний запах?

Як правило, таке виникає тому, що рушники погано висохли або надто довго залишались у пральній машинці після прання. Також причиною може бути погане провітрювання ванної кімнати, через що волога накопичується на рушниках і вони не можуть повністю висохнути.

Sven Mieke on Unsplash

Як позбутись неприємного запаху рушників:

1. Використайте звичайний оцет

Це не просто доволі бюджетний варіант, а й ефективний спосіб позбутись всіх зайвих ароматів. Якщо перете вручну, то достатньо додати 1-2 склянки оцту у теплу чи гарячу воду, покласти туди рушники на 30-60 хвилин. Після цього потрібно змінити воду та випрати, як зазвичай.

Якщо надаєте перевагу пральній машинці, то достатньо додати крихітну філіжанку оцту у відсік для пом'якшувачів і кондиціонерів, покладіть рушники у машинку та запустіть звичайне прання.

Denny Müller on Unsplash

2. Використайте харчову соду

Ще один економний та простий спосіб позбутись запаху та плям - додавання харчової соди. Не рекомендуємо застосовувати для ручного прання, а от у пральній машині достатньо додати 120-125 г всередину, не забуваючи про пральний засіб. Оберіть середній або довгий цикл прання, а також додаткове полоскання.

Читайте також: Три речі, які категорично не можна залишати в машині взимку