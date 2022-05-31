Як позбутися куріння: у МОЗ назвали кілька порад, які можуть допомогти

У вівторок 31 травня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. З цієї нагоди у МОЗ вирішили поділитися кількома порадами, які допоможуть позбутися від цієї шкідливої звички.

Порадами МОЗ поділилися у своєму фейсбуці. Читайте далі, чому важливо позбутися куріння та що для цього можна зробити.

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Передовсім у МОЗ зазначили, що щорічно понад 8 мільйонів людей по всьому світу вмирають від наслідків тютюнопаління. Такою є статистика ВООЗ.

Якщо ви пасивний курець, то ви теж повинні турбуватися про власне здоров'я. Як зазначають у ВООЗ, майже половина дітей у всьому світі щодня вдихають повітря, забруднене тютюновим димом. І стається це у громадських місцях.

Викурюючи сигарету чи вейп, кальян чи електронну сигарету, ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й рідних, друзів чи близьких, – наголошують у ВООЗ.

Тож у МОЗ закликають не відкладати відмову від куріння на завтра або міфічний понеділок. Ба більше, слід нарешті відмовитися від думки, що електронна сигарета може замінити звичайні. На жаль, вона така ж шкідлива, хоч і стала шалено популярною останнім часом.

Як позбутися куріння: поради від МОЗ

Знайдіть для себе вагому мотивацію, яка б дозволила переглянути ставлення до цієї шкідливої звички.

Поставте собі крайню межу, коли ви повинні кинути курити, а також створіть чіткий план дій.

Додайте до свого раціону більше корисних продуктів, а також достатньо фізичної активності.

Позбудьтесь усього, що може нагадувати вам про куріння.

Знайдіть однодумців, діліться прогресом з рідними та друзями.

Візьміть на озброєння ці поради. З їхньою допомогою можна звести до мінімуму куріння, а невдовзі взагалі відмовитися від цієї шкідливої звички.

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