Чи виїде швидка допомога на виклик під час комендантської години: пояснення МОЗ

Як працюють під час комендантської години бригади швидкої допомоги

По Україні під час воєнного часу запроваджені комендантські години. У МОЗ вирішили розповісти, чи виїде карета швидкої допомоги тоді, коли комендантська година триває.

На офіційній сторінці МОЗ у фейсбуці дали відповідь на питання, яке може турбувати багатьох українців. У відомстві відразу ж наголошують, що під час комендантської години швидка виїжджає!

Це цікаво: Як отримати допомогу по безробіттю у Дії: відповіді на поширені питання

У МОЗ підкреслюють, що швидка медична допомога не припиняє свою роботу у режимі 24 на 7. Але слід пам'ятати умови, за яких можна викликати бригаду екстреної допомоги:

У МОЗ додають, що бойові дії можуть ускладнити роботу бригад екстреної медичної допомоги. Наприклад, під час повітряної тривоги автомобілі можуть виїжджати з затримкою.

Ба більше, іноді автомобілі взагалі не мають можливості виїхати на місце. Наприклад, у червоній зоні, адже там можуть тривати інтенсивні обстріли.

У МОЗ також наголошують, що ігнорувати сигнали про повітряну тривогу ні в якому разі не варто. Щойно лунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Це може врятувати вам життя.

Читайте також: В Україні можуть зникнути панельні будинки: поруйновані відбудовувати не планують