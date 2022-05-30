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Чи виїде швидка допомога на виклик під час комендантської години: пояснення МОЗ

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Як працюють під час комендантської години бригади швидкої допомоги - фото 1
Як працюють під час комендантської години бригади швидкої допомоги

По Україні під час воєнного часу запроваджені комендантські години. У МОЗ вирішили розповісти, чи виїде карета швидкої допомоги тоді, коли комендантська година триває.

На офіційній сторінці МОЗ у фейсбуці дали відповідь на питання, яке може турбувати багатьох українців. У відомстві відразу ж наголошують, що під час комендантської години швидка виїжджає!

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У МОЗ підкреслюють, що швидка медична допомога не припиняє свою роботу у режимі 24 на 7. Але слід пам'ятати умови, за яких можна викликати бригаду екстреної допомоги:

Чи виїде швидка допомога на виклик під час комендантської години: пояснення МОЗ - фото 506451

У МОЗ додають, що бойові дії можуть ускладнити роботу бригад екстреної медичної допомоги. Наприклад, під час повітряної тривоги автомобілі можуть виїжджати з затримкою.

Ба більше, іноді автомобілі взагалі не мають можливості виїхати на місце. Наприклад, у червоній зоні, адже там можуть тривати інтенсивні обстріли.

У МОЗ також наголошують, що ігнорувати сигнали про повітряну тривогу ні в якому разі не варто. Щойно лунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Це може врятувати вам життя.

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