На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Учені назвали простий напій довголіття
-
- 1
На тривалість життя впливає чимало чинників, але нещодавно американські науковці виявили, що не лише їжа може сприяти довголіттю, а й напої. І один з них точно припаде вам до душі.
Дослідники зі США вважають, що цей простий напій дозволяє продовжити тривалість життя. Виявилось, що такий незвичайний ефект має чорний чай з лимоном. І це доволі просто пояснити, адже сам чай містить чимало антиоксидантів, а лимон допомагає організму засвоювати до 80% цих корисних речовин.
І ще: Дослідники розповіли, чи шкідливо спати після обіду
Також цей напій багатий на вітамін C, магній, кальцій та біофлавоноїди, які допомагають серцево-судинній системі працювати без збоїв. Так чай допомагає підтримувати еластичність капілярів. До того ж, напій бадьорить не гірше, аніж кава, але не викликає залежності та негативного ефекту.
Якщо регулярно пити чай з лимоном, то він допоможе продовжити тривалість життя на кілька років. Варто пам'ятати, що краще не додавати цукор та не доповнювати напій солодощами, адже це може нівелювати всі корисні властивості.
Медики вважають, що чай з лимоном не лише підтримує здоров'я серця, а й покращує процес обміну речовин і дозволяє позбутись зайвої ваги. Не варто ігнорувати і те, що напій покращує здатність організму протистояти запальним процесам.
Читайте також: Їжа, яка допоможе побороти зимову втому
-
16:20Учені назвали простий напій довголіття
-
15:51Зваблива Демі Роуз показала бюст у крихітному корсеті
-
15:25У Массачусетсі поліцейські пояснюють громадянам, як захищатися від диких індичок
-
14:50Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото
-
14:24Один з найбільших айсбергів планети розколовся на частини: фотофакт
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:00Перлинне весілля (30 років): привітання з річницею і найкращі подарунки
-
13:53Знаменитий британський шеф-кухар розповів, як зварити ідеальні спагетті: відеоінструкція
-
13:25На продаж виставили розкішне купе Maybach, яке належало Муаммару Каддафі
-
12:54Тіна Кароль завела шанувальників провокативним нарядом з зухвалим розрізом
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
11:51Кейт Міддлтон зняла перше в історії королівське селфі: відео
-
11:23У грі GTA 6 може з'явитися головна героїня
-
10:52Українська спортсменка знялася оголеною, прикривши інтимні місця наклейками: гаряче відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:20Погоня по-голлівудськи: на Закарпатті далекобійник допоміг поліції наздогнати порушників
-
09:49Науковці виявили новий тип екстравертів, які дуже залежать від оточення
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
08:50Голос країни 11 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
08:22Експерт розповів, як правильно мити голову без шкоди для волосся
-
07:49Простий рецепт сирника нашвидкуруч: відеоінструкція
-
07:17Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах
- 31 січня
-
21:53Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)
-
21:221 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Популярна гра The Sims допомогла ученим вивчити психопатичні риси особистості
-
14:50Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
08:50Голос країни 11 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:17Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах
- 31 січня
-
21:53Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)
-
19:24Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без
-
16:45Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:47Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
- 30 січня
-
21:46Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)
-
19:19Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
-
16:188 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
14:19Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
-
11:45Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
-
08:13Як ставляться до людей з незадоволеним виразом обличчя: дослідження
- 29 січня
-
21:50Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
-
19:46Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку
-
17:44Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні
-
15:31Смішно по-українськи: найкращі стендапи ТОП 10 молодих гумористів
-
13:13Як правильно зупинитися на вимогу поліцейських, щоб не отримати штраф
-
11:19Настя Каменських – ПОЧУТТЯ: дивіться новий зворушливий кліп, в якому знялася мама співачки
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня