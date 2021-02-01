Учені назвали простий напій довголіття

На тривалість життя впливає чимало чинників, але нещодавно американські науковці виявили, що не лише їжа може сприяти довголіттю, а й напої. І один з них точно припаде вам до душі.

Дослідники зі США вважають, що цей простий напій дозволяє продовжити тривалість життя. Виявилось, що такий незвичайний ефект має чорний чай з лимоном. І це доволі просто пояснити, адже сам чай містить чимало антиоксидантів, а лимон допомагає організму засвоювати до 80% цих корисних речовин.

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Також цей напій багатий на вітамін C, магній, кальцій та біофлавоноїди, які допомагають серцево-судинній системі працювати без збоїв. Так чай допомагає підтримувати еластичність капілярів. До того ж, напій бадьорить не гірше, аніж кава, але не викликає залежності та негативного ефекту.

Якщо регулярно пити чай з лимоном, то він допоможе продовжити тривалість життя на кілька років. Варто пам'ятати, що краще не додавати цукор та не доповнювати напій солодощами, адже це може нівелювати всі корисні властивості.

Медики вважають, що чай з лимоном не лише підтримує здоров'я серця, а й покращує процес обміну речовин і дозволяє позбутись зайвої ваги. Не варто ігнорувати і те, що напій покращує здатність організму протистояти запальним процесам.

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