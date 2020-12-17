Як позбутися цвілі у ванній: дієві поради

Красива ванна кімната – це не тільки модна кераміка і унікальний дизайн. В першу чергу це доглянутий вигляд, якого іноді домогтися складно, тому що підвищена вологість стає причиною появи цвілі.

Перед тим як вивести грибок у ванній, необхідно створити такі умови, при яких стала б неможливою його нова поява. Безумовно, температуру повітря не змінити, отже, необхідно зменшити вологість. Для цього треба перевірити, чи немає протікання або місць, в яких накопичується вода. Часто невелика тріщина в трубі стає причиною появи калюжки. Відповідно, при виявленні протікання, необхідно їх усунути.

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Харчова сода

Сода є абсолютно безпечним засобом, використовуваним в побуті. Розчин однієї чайної ложки соди в склянці води треба нанести на поверхню, змивати його повністю не потрібно, він запобігає повторному розвитку патогенної мікрофлори.

Перекис водню

Він має антибактеріальну дію і чудово впорається зі знищенням невеликих колоній грибка. Перекисом можна чистити не тільки кахель, цеглу або бетон, він прибере наліт на меблях, пластикових і гумових поверхнях. Єдине, про що не варто забувати, це його легкий відбілюючий ефект, корисний при видаленні плям цвілі, але непотрібний для очищення темного пластику.

Нашатирний спирт

Нашатирний спирт має різкий запах, він чудово працює на гладких поверхнях, наприклад, на плитці або склі, але неефективний на пористих матеріалах. Через годину після нанесення його слід змити водою.

Олія чайного дерева

Олія чайного дерева безпечна, це природний антисептик, що має бактерицидні властивості і приємний запах. Змивати розчин не потрібно.

Мідний або залізний купорос

Мідний або залізний купорос вельми ефективний, але токсичний для людей, тому обробка цим розчином має проводитися з дотриманням заходів хімічної безпеки. Розчин необхідно змити водою через деякий час.

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