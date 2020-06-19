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Як позбутися черв'яків у черешні: покрокова інструкція

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Черешні - фото 1
Черешні / agrognom

Черешня – дуже смачна, соковита і корисна ягода. Однак, часто буває, що черешня, зібрана на своїй ділянці, виявляється червивою. Ми знаємо, як це виправити.

Виявляється, позбутися черв'яків в черешні доволі просто: достатньо замочити ягоди на деякий час в злегка підсоленій воді, а потім промити під проточною водою. Все черв'ячки виповзуть з черешні самостійно.

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  1. Для роботи нам знадобиться черешня – 500 грамів, вода – 1 літр, сіль – 1 ч. л., друшляк, миска.
  2. Черешню перебрати, видаливши зіпсовані і пом'яті ягоди, листя і плодоніжки. Промити під проточною водою.
  3. Розмішати воду кімнатної температури і сіль до повного розчинення солі. Опустити черешню в підсолену воду. Вода має повністю покривати черешні. Залишити на 30 хвилин. Черв'яки самі виповзуть з черешні.
  4. Промити черешню під проточною водою. Черешня готова до роботи або до смакування.

Як позбутися черв'яків у черешні - фото 411072

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Джерело: agrognom
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