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Кардіологи розповіли, що варто додавати до кави, щоб зробити її максимально корисною

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Що варто додати до кави, щоб зробити її кориснішою - фото 1
Що варто додати до кави, щоб зробити її кориснішою

Кава – чи не найпопулярніший напій у всьому світі. Її часто п'ють з додаванням вершків, згущеного молока, звичайного молока, спецій. Проте кардіологи знають кілька компонентів, які можуть зробити каву максимально корисною.

Кардіолог Леонардо П'янко розповів, з чим найкраще пити каву.

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В першу чергу, зауважив лікар, напій не повинен бути надто підсолодженим і жирним. Велика кількість вершків, цукру, сиропів, лікерів, зефіру фактично перетворює його на калорійну бомбу, через що корисний ефект кави зводиться до нуля.

В ідеалі, пояснив експерт, каву слід вживати, не додаючи до неї нічого. Однак такий варіант напою комусь може здатися занадто міцним і кислотним – "пом'якшити" його допомагає несолодке молоко.

Кардіологи розповіли, що варто додавати до кави, щоб зробити її максимально корисною - фото 450112
Замість усіляких сиропів і жирних вершків краще додати до кави спеції / Фото Unsplash

Якщо ж говорити про добавки, то каву краще пити так.

"У каву можна додавати мускатний горіх і корицю – ці спеції допомагають стабілізувати рівень цукру в крові", – розповів кардіолог.

За словами П'янко, "чиста" кава, позбавлена солодких і жирних добавок, якими її часто насичують у закладах фастфуду, є чудовим харчовим джерелом антиоксидантів, здатних боротися із запаленням в організмі. Завдяки цій особливості пиття кави корисно в плані профілактики небезпечних захворювань, включаючи рак печінки та колоректальний рак, хвороби Паркінсона та Альцгеймера, патології серця, а також інсульту.

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Джерело: Medikforum
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