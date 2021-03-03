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Насіння соняшника, гарбуза або льону: чому корисно їсти хліб з такими добавками

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Чому корисно їсти хліб з насінням - фото 1
Чому корисно їсти хліб з насінням

Мода на здорове харчування набирає обертів. У хліб все частіше додають різні насіння. Це дозволяє популярний продукт зробити ще кориснішим. Наприклад, у насінні соняшника міститься багато вітаміну B6, який ще називають "вітаміном енергії". Розповідаємо, у чому ще користь насіння.

Якщо хочете їсти корисний хліб, віддавайте перевагу варіантам, в які додане всіляке насіння. Воно не лише впливає на смакові властивості, а й на користь.

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"Такий хліб стає оптимальним джерелом складних вуглеводів, які повільно засвоюються і надовго дають відчуття ситості й енергію. Крім того, в насінні соняшника багато вітаміну Е, який захищає організм від окислювального стресу", – пояснюють дієтологи.

У насінні льону є корисна для серця альфа-лінолева кислота омега-3 і досить багато клітковини. Воно корисне жінкам з низьким рівнем естрогену – наприклад, під час менопаузи. Насіння Чіа сприяє травленню та знижує ризик розвитку діабету.

Насіння соняшника, гарбуза або льону: чому корисно їсти хліб з такими добавками - фото 449973

Для профілактики діабету корисне також гарбузове насіння, яке водночас запобігає розвитку серцево-судинних захворювань. Ще одна популярна добавка в хліб – насіння кунжуту. У ньому міститься сезамін, який може застосовуватися в профілактиці та лікуванні раку.

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Джерело: News You
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