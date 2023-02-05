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Як позбутись постійної втоми – 6 простих і дієвих порад
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Мало хто з впевненістю може сказати, що рідко втомлюється. Багато чинників часто призводять до того, що рівень енергії невпинно падає. Тому підготували кілька легких рекомендацій, які дозволять побороти втому.
Сучасний ритм життя диктує власні правила, у яких доволі складно уникнути перевтоми. Якщо ж нехтувати поганим самопочуттям, то це може призвести до того, що ви постійно відчуватимете втому. Тому експерти з телеграм-каналу Психологічна підтримка дали 6 дієвих порад, які дозволять позбутись цього жахливого стану.
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Як подолати втому:
- Організуйте свій режим сну та відпочинку
- Знайдіть ідеальні для себе практики релаксації (прогулянки, масаж, йога, медитація)
- Нормалізуйте своє харчування (вживайте більше овочів та фруктів)
- Проводьте вдосталь часу з близькими
- Регулярно займайтесь фізичною активністю
- Проконсультуйтесь з фахівцем, адже постійна втома може вказувати на інші захворювання
Варто робити перерви, щоб не дійти до перевтоми
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