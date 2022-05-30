Як бути бадьорим на роботі без кави: ефективні поради

Робочий день не завжди буває енергійним, але й дрімати під час праці далеко неприємно. Тому ловіть кілька справді дієвих порад, як не заснути і підняти свою працездатність посеред дня..

Мало у кого робочий день не стартує з горня кави, щоб швидко прийти до тями та сяяти продуктивністю. Але з часом і цей варіант втрачає ефективність, тому є альтернативні способи не задрімати прямісінько під час праці, передає bustle.

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1. Рухайтесь

Підіймайтесь зі стільця та ходіть, влаштуйте невелику прогулянку офісом, побалакайте з колегами та подихайте свіжим повітрям, якщо це можливо. І не варто себе за це картати, адже ви будете значно продуктивнішими після невеличкої перерви.

2. Короткі балачки

"Ми соціальні істоти та отримуємо енергію один від одного. Навіть в інтровертів покращується настрій від соціальних контактів, хоча вони й не прагнуть цього", – пояснює тренер зі щастя Скотт Кребтрі.

3. Перекусіть

Якщо ви почуваєтесь, що починаєте дрімати, то обирайте продукти, які дозволяють додати енергії, приміром яйця, авокадо, горіхи чи цільнозернові смаколики.

"Тримайте у шухляді свого столу корисні закуски. Інколи ви можете почуватись втомленими, інколи просто голодними", – радить ще один експерт Кімберлі Петрозіно.

4. Випийте води

Можливо, ви не голодні, а зневоднені. Тому завжди поряд тримайте склянку чи пляшку з водою. Це справді допомагає покращити самопочуття.

5. Сидіть правильно

Саме час згадати про правильну поставу та зайняти не таке зручне положення. Ті, хто сидять прямо, почуваються значно бадьорішими та енергійнішими, аніж ті, хто звик вмоститись за столом.

6. Візьміть жувальну гумку

Британські психологи довели, що ті, хто жував гумку упродовж 30-хвилинного завдання, швидше приймали рішення та точніше давали відповіді. Тож і її не зайве тримати десь у шухляді.

7. Зосередьтесь на чомусь приємному

Якщо у рутинних завданнях знаходити щось справді цікаве, то можна позбутись відчуття, що ви ось-ось задрімаєте. Це дозволить увімкнути режим зосередження.

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