Як поїсти смачно і не набрати зайвого: 5 правил здорового святкового застілля

Спланувати святкове меню необхідно так, щоб насолодитися їжею, при цьому не відчувати важкості і здуття. Уникнути неприємних наслідків допоможуть поради експерта з правильного харчування Валентини Івушкіної, яка в Instagram поділилася 5 основними принципами здорової святкової вечері.

Уникайте молочних продуктів. Молочний білок дуже важко перетравлюється ввечері. До того ж він мало з чим сумісний. Тому, щоб уникнути здуття, бродіння, метеоризму і несвіжого дихання зранку, молочне і кисломолочне під час вечірнього застілля не варто їсти.

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Скажіть НІ солінням і маринадам. Експерт вважає це їжею, яка пригнічує травлення. Але ввечері вона подвійно шкідлива, тому що затримує рідину в організмі і тим самим може легко спровокувати небажані ранкові набряки.

Утримайтеся від солодких страв. Солодке прирівнюється до молочних продуктів по тяжкості для пізньої вечері. Шматочок тортика краще з'їсти наступного дня на обід. Таким чином ви істотно полегшите завдання своєму травленню.

Фрукти з'їжте за 40 хвилин до основного прийому їжі. Багато хто звик поїдати мандарини з виноградом впродовж всієї вечері. Але це неправильно, і не тільки в святковий вечір. Фрукти перетравлюються досить швидко, тому пропустіть їх вперед, дайте засвоїтися і потім вже переходьте до основної їжі. Так ви уникнете газів і бурчання за столом.

Не змішуйте різні білкові продукти. Якщо їсте м'ясо, не їжте рибу; якщо їсте рибу, не їжте салат з яйцем і так далі. Також є невдалі поєднання з овочами, наприклад, риба не сумісна з баклажанами.

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