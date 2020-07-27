У Києві помітили евакуатор сумою на 800 тисяч доларів: розкішне відео

У столиці України зняли на відео евакуатор, який перевозив відразу чотири автомобілі. При цьому всі з них – дуже серйозні суперкари. Сумарна вартість вантажу орієнтовно становить 800 тисяч доларів.

Швидше за все, автомобілі везли на продаж. Або власник рідкісних машин просто вирішив кудись перевезти свої транспортні засоби. Зрозуміло, жителів і гостей столиці таке видовище здивувало.

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Для того, щоб всі авто помістилися, довелося використовувати причіп. Отже, на відео потрапили Ferrari California, Lamborghini Gallardo Spyder і відразу два Mercedes SLS AMG. Вартість кожного автомобіля – близько 200 тисяч доларів.

Навіть попри те, що всі ці автомобілі не можна назвати новими, і кожен з них вже отримав свого наступника в модельному ряду, вони все ще дивують ентузіастів і простих перехожих своїм ефектним виглядом.

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