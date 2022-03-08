Як поводитись українцям, які евакуювались за кордон: важливі рекомендації

Вторгнення російських окупантів змусило багатьох українців рятувати життя та тікати не лише в інші області, а й в інші країни. Тому зібрали актуальні поради для тих, кому довелось евакуюватись за кордон.

Російські військові продовжують знищувати українські міста, не залишаючи багатьом людям іншого вибору, окрім покидати домівки. За останніми даними ООН, понад 1,7 млн мирних жителів були змушені покинути Україну через вторгнення РФ. Тому у Центрі протидії дезінформації при РНБО України звертаються до українців, яким довелося евакуюватися за кордон.

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Як поводитись українців в інших країнах, де їм дали прихисток:

Будьте ввічливими та толерантними , адже на цю мить ви є справжнім обличчям України за кордоном. Саме зараз в іноземців, які, на жаль, часто асоціювали нас із росіянами, змінюється думка, тому ми для них – справжні європейці.

, адже на цю мить ви є справжнім обличчям України за кордоном. Саме зараз в іноземців, які, на жаль, часто асоціювали нас із росіянами, змінюється думка, тому ми для них – справжні європейці. Якщо раніше доводилось довго доводилось пояснити, де Україна на карті, яка у нас мова та переконання. То зараз іноземці усіляко намагаються допомогти, створюючи україномовні переклади та пропонуючи перекладачів. Тож поважайте бажання допомогти .

. Якщо у вас є змога працювати – використовуйте її, адже європейці дуже працьовиті та вважають нас такими ж.

– використовуйте її, адже європейці дуже працьовиті та вважають нас такими ж. Не користуйтеся добрим ставленням людей занадто довго, покажіть, що ви здатні подбати про себе і не приїхали відпочивати

Українців підтримують по всьому світу / Yohan Marion on Unsplash

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