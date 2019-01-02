5 методів боротьби з похміллям, перевірених наукою

Існує величезна кількість народних способів боротьби з похміллям. А ці 5 рецептів були підтверджені науковими дослідженнями, тому ви можете сміливо на них покладатися, якщо трішки перебрали.

1. Яйця. Вони містять цистеїн, який допомагає подолати симптоми похмілля. Алкоголь розщеплюється у компонент під назвою ацетальдегід і збільшує свій рівень в крові, що призводить до таких симптомів, як нудота, блювота тощо. А цистеїн сприяє розщепленню саме цього "шкідливого" компонента.

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Почніть сніданок з яєшні / Today

2. Вода. Вживання алкоголю призводить до зневоднення. Сам по собі етиловий спирт є діуретиком, під впливом якого ми частіше відвідуємо туалет, виводячи з організму більше води. Отже, якщо ми відшкодуємо її відсутність, то симптоми похмілля знизяться.

3. Кокосова вода. Як вже було сказано вище, алкогольні напої призводять до виведення рідини з тіла. Кокосова вода також ефективно дозволяє відновити цю втрату, а крім того, вона містить необхідні електроліти на кшталт калію і натрію.

Звичайна або кокосова вода принесуть неабияку користь / Allure

4. Імбир. Під час похмілля ми стикаємося з найсильнішою нудотою і розладом шлунка. Імбир дозволяє запобігти або лікувати ці симптоми. Він містить магній, цинк і хром, що забезпечують нормальну циркуляцію крові та покращують роботу імунної системи.

5. Контрастний душ. Контрастний душ не лише омолоджує, а й відновлює енергію. Він стимулює кровообіг, дозволяючи організму швидше позбутися від токсинів.

Прийміть контрастний душ / Classic 105

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