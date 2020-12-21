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Чому на вашому робочому місці мають бути кімнатні рослини
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Дослідження учених, проведене в Університеті Хіого (Японія), показує переваги розміщення кімнатних рослин в офісі для зменшення стресу працівників. Це дослідження науково перевіряє ступінь психологічного та фізіологічного впливу від кімнатних рослин.
Замість проведення експериментів у лабораторії дослідники розрахували зниження навантаження на співробітників у реальних офісних умовах.
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Провідний автор дослідження, Масахіро Тойода з командою досліджували зміни у психологічному та фізіологічному стресі до і після розміщення рослин на робочих столах. Усього у дослідженні брало участь 63 офісних працівники Японії. Щойно у процесі роботи учасники відчували втому, вони сідали за столи та відпочивали там протягом 3 хвилин.
Дослідження провели у два етапи: контрольний без рослин і період з впливом кімнатної рослини – коли учасники дивилися і доглядали за рослиною. Вчені виміряли психологічний стрес в учасників, використовуючи опитувальник "Стану та властивості тривожності". У результаті з'ясувалося, що частота пульсу в учасників, що спостерігають за рослиною у процесі 3-хвилинного відпочинку, значно знизилася.
Учасник міг вибрати рослина з 6 запропонованих типів:
- рослина-епифит
- бонсай
- кактус Сан-Педро (Trichocereus pachanoi)
- декоративно-листяна рослина
- сукулент ехеверія (Echeveria spp.)
- кокедама (рослина, посаджене в моховий куля)
При цьому учасник міг або піклуватися про неї, або просто пасивно споглядати. Як активна, так і пасивна участь рослин на робочому місці оцінювалася однаково з точки зору зниження стресу та втоми. Кожен учасник вибрав один із запропонованих типів рослин і розмістив її біля монітора комп'ютера на столі.
Виявилося, що заспокійливий ефект від рослин значно знизив тривожність у процесі експерименту. На результати дослідження не вплинули ані вік учасника, ані тип рослин.
Дослідники припускають, що розміщення невеликих рослин у полі зору знижує психологічний стрес в усіх напрямках.
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