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Як повернутись до форми після свят: поради медиків
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Тривалий відпочинок та велика кількість смаколиків могли не надто позначитись на здоров'ї та формі, тому медики пояснюють, як зібратись з силами та позбутись зайвих кілограмів після свят.
Очільниця МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу вона підняла тему, як повернутись у форму після свят.
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"Для багатьох закінчення свят стає сигналом – відразу сідати на жорстку дієту та бігти в спортзал. Тільки не поспішайте! Повертатись до звичного режиму важливо поступово та зважено, аби не зашкодити здоров’ю", – розпочала міністр.
Відповідно до досліджень, навіть різні традиції святкування не заважають більшості людей набирати зайві кілограми у святковий період. А найбільше ваги накопичують саме після Різдвяних свят. Щоправда, у середньому за перші тижні року набирають не більше 750-1000 грамів.
"Але науковці застерігають – в довгостроковій перспективі набрані кілька сотень грамів можуть бути шкідливими. Вони мають здатність накопичуватись, якщо їх ігнорувати. Саме тому важливо, після свят та переїдань позбавитись набрагої зайвої ваги", - наголошує Супрун.
Як повернутись у форму після свят:
- Не сідайте на суворі дієти та не обмежуйте свій раціон. Це надто валеикий стрес для організму. Краще намагатись змінити свій стиль харчування за рахунок заміни не корисної їжі на овочі, фрукти, клітковину та злакові. Важливо пам'ятати про розмір порції.
- Не починайте з надмірних фізичних навантажень, адже так можна отримати травми.
- Під час зустрічі з сімейним лікарем перевірте розміри талії. Саме це вимірювання найкраще показує кількість небезпечного жиру.
- Поступово повертайтесь до звичного режиму, за умови, що він був здоровим.
"Починайте здоровіше харчуватись та більше рухатись якнайшвидше! Для цього не потрібно чекати понеділка, 1-го числа чи закінчення усіх свят", – підсумувала міністр.
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