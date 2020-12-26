Як поставити ялинку, якщо вдома кіт: простий лайфхак

Новорічна пора року неможлива без ялинки вдома, але що робити, коли є підступний домашній улюбленець, який усіляко намагається її скинути? Вихід є, і він значно простіший, аніж здається.

Зимові свята важко уявити без святкового настрою та прикрашеної домівки з ялинкою. Однак власники домашніх улюбленців добре знають, що завжди є ризики знищення дерева ще до завершення сезону святкування. Тому поки хтось у прямому сенсі ставить ялинку на стелі або прикріпляє кулі у повітрі, то користувач з ніком p0sthomealone поділився дуже простим лайфхаком.

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Він просто придбав для свого кота Харві, який обожнює руйнувати святкове дерево, його особисту маленьку ялинку. Звісно ж, залишається сподіватись, що зменшена версія все ж проживе доводі довго, аби захищати велику ялинку.

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