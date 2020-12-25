Мопси і їжа: драматичні фото, від яких важко втримати сміх

Власники собак чудово знають, що кожен прийом їжі господаря викликає чимале зацікавлення в улюбленців. Але коли мова йде про мопсів, то ці тваринки стають справжніми королями драми через свій кумедний вигляд.

Собака – це не просто вірний та надійний друг, а ще й той, хто змушує прокидатись раніше, більше рухатись, а також відчувати сором за кожну трапезу. Пухнастики ж переконані, що їжа у тарілці господаря у сотню разів смачніша за їхню!

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Тому частенько власники таких домашніх улюбленців випробовують свою силу волі прямісінько на очах у тваринок. Але найскладніше впоратись з ситуацію тим, у кого вдома живуть мопси. Ці собаки й без того виглядають драматично у будь-яких ситуацій, а жалісний погляд на смаколики навряд чи залишить когось байдужим!

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