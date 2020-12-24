Це відео з собакою та святковими прикрасами точно підійме настрій

Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, а у зимовий період ще й значно частіше долучаються до святкування, адже прикрасити можна не лише ялинку!

Пандемія коронавірусу та не така вже й зимова зима не допомагають заряджатись крутим настроєм, а от кумедні відео з тваринами легко змінюють ситуацію на краще! Це підтверджує і ролик від реддітора з ніком vladgrinch з білосніжним самоїдом. За лічені години він зібрав понад 22 тисячі балів та більше як сотню коментарів.

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А все тому, що пухнастик на відео приміряє різні новорічні обручі і його вираз мордочки точно демонструє радість. Відзначимо, що запис можна передивлятись безліч разів, але може виникнути не лише святковий настрій, а й бажання завести собаку.

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