Як постава впливає на розумові здібності

Американські науковці розповіли, як пов'язані когнітивні здібності та постава.

Експерти зі США заявили, що правильна постава здатна покращити когнітивні здібності. Це підтвердив експеримент за участю 125 студентів-добровольців. Кожного з них тестували, визначаючи рівень занепокоєння, який відчуваються під час складання складних іспитів.

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Виявилось, що результати завдань мали зв'язок з поставою студентів.

"56% студентів було простіше проходити математичні тести, перебуваючи у вертикальному положенні з рівною спиною. Учасникам зі згорбленою спиною і викривленою поставою рішення задач давалося складніше", – відзначили науковці.

Виявилось, що постава допомагала мати кращі результати не тому, що від неї залежить кровообіг, а через психологічний ефект. Підняте підборіддя, рівна спина та розслаблені плечі надають відчуття впевненості. Саме тому люди частіше відповідали правильно.

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