Як порно впливає на відносини: відповідь психолога

Американський психолог Девід Ладден вивчив вплив перегляду роликів для дорослих на відносини у парі. Спойлер: жінки, які дивилися порно, частіше займаються сексом в той же день, ніж чоловіки.

Фахівець Девід Ладден провів експеримент з 200 гетеросексуальними і гомосексуальними парами. Всі учасники протягом 35 днів вели щоденник, зазначаючи коли вони дивилися порно, наскільки були задоволені відносинами з партнером, чи виникало у них бажання зайнятися сексом і чи була інтимна близькість.

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Виявилося, що перегляд порно на пряму не пов'язаний з задоволеністю відносинами і партнером. Вчені не отримали доказів того, що ролики для дорослих негативно або позитивно впливають на відносини.

Також стало відомо, що жінки рідше дивляться порно, ніж чоловіки, але частіше займаються сексом у дні перегляду інтимного відео. Крім того, ймовірність сексу після перегляду "полунички" у гетеросексуальних чоловіків нижча, ніж у гомосексуальних.

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