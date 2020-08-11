Як Pornhub змушує чоловіків замислитись про жіночий оргазм

Pornhub зупиняє відео для чоловіків, і ось чому

Популярний сайт Pornhub вирішив привернути увагу чоловіків до того, що чимало жінок не досягає оргазму під час сексу. І зробив це доволі оригінально.

До Міжнародного дня жіночого оргазму, який відзначають 9 серпня вже кілька років поспіль, платформа Pornhub почала переривати для гетеросексуальних чоловіків свої відео. Зазвичай, найпопулярніші ролики зупиняються на моменті, коли 40% запису вже переглянуто. Чому саме тоді? Все просто: саме стільки відсотків жінок не відчувають оргазм під час сексу з проникненням.

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Тому такий сюрприз від Pornhub має привернути увагу чоловіків та поставити їх на місце жінок. За даними дослідження, тільки 60% гетеросексуальних пар здатні досягнути разом оргазму. Цікавий факт: серед квір-пар таких 85%.

"Вечірка не повинна закінчуватись, як тільки чоловік досягне оргазму. Тому ми закликаємо гетеросексуальних чоловіків провести дослідження, яке дозволить всім дійти до фінішу", – сказав віцепрезидент Pornhub Корі Прайс та запропонував переглянути одне із багатьох навчальних відео щодо жіночого організму на самій порно-платформі. Адже секс – це спосіб отримати задоволення вдвох.

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