Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Як Pornhub змушує чоловіків замислитись про жіночий оргазм

  • 34
Pornhub зупиняє відео для чоловіків, і ось чому - фото 1
Pornhub зупиняє відео для чоловіків, і ось чому

Популярний сайт Pornhub вирішив привернути увагу чоловіків до того, що чимало жінок не досягає оргазму під час сексу. І зробив це доволі оригінально.

До Міжнародного дня жіночого оргазму, який відзначають 9 серпня вже кілька років поспіль, платформа Pornhub почала переривати для гетеросексуальних чоловіків свої відео. Зазвичай, найпопулярніші ролики зупиняються на моменті, коли 40% запису вже переглянуто. Чому саме тоді? Все просто: саме стільки відсотків жінок не відчувають оргазм під час сексу з проникненням.

І ще: PornHub і БДСМ: українці виявилися тими ще прихильниками домінування у порно

Тому такий сюрприз від Pornhub має привернути увагу чоловіків та поставити їх на місце жінок. За даними дослідження, тільки 60% гетеросексуальних пар здатні досягнути разом оргазму. Цікавий факт: серед квір-пар таких 85%.

"Вечірка не повинна закінчуватись, як тільки чоловік досягне оргазму. Тому ми закликаємо гетеросексуальних чоловіків провести дослідження, яке дозволить всім дійти до фінішу", – сказав віцепрезидент Pornhub Корі Прайс та запропонував переглянути одне із багатьох навчальних відео щодо жіночого організму на самій порно-платформі. Адже секс – це спосіб отримати задоволення вдвох.

via GIPHY

Читайте також: Користувач Reddit проаналізував 8,5 млн роликів на Pornhub: які категорії найпопулярніші

Джерело: daily.afisha
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
  • 06 серпня, 14:13
  • 83
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 1789
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2469143
Загрузка...
Новини