PornHub і БДСМ: українці виявилися тими ще прихильниками домінування у порно

Улюблений сайт мільйонів людей по всьому світу поділився цікавою статистикою переглядів. Цього разу нам трішки пролили світло на те, користувачі яких країн обожнюють дивитися ролики в категорії БДСМ. Виявилося, що українці не відмовляють собі у задоволенні віртуально домінувати.

На честь всесвітнього дня БДСМ, який відзначають 24 липня, порноресурс Pornhub опублікував статистику, яка проливає світло на захоплення цим сексуальним жанром.

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Виявилося, що Україна увійшла до ТОП 15 країн світу, де найбільше запитів на тему БДСМ (у середньому на 23% частіше, ніж в інших країнах). Найактивніше БДСМ цікавить мешканців Гонконгу (на 61% більше середнього показника), Швейцарії (на 54%) і Німеччини (на 50%).

У цілому жінки на 86% частіше за чоловіків шукають БДСМ на PornHub (при цьому найбільше жіночі запити стосуються гей-БДСМ), а гомосексуальні чоловіки на 12% частіше цікавляться БДСМ у порівнянні з гетеросексуалами. Запити на тему БДСМ здебільшого цікавлять відвідувачів у віковій категорії 55+, а найменше – у віці від 35 до 44.

Отака оця малята ;)

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