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Як порізати цибулю без сліз: новий спосіб підірвав TikTok (відео)
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У TikTok показали новий незвичайний метод подрібнення цибулі. Ролик миттєво став вірусним, а користувачі мережі дивуються такому способу нарізання.
Блогерка Ліндсі розповіла, що якщо нарізати цибулю її способом, то практично не хочеться плакати. Одним з плюсів її техніки полягають в тому, що овоч практично не треба торкатися руками.
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"Мені говорили, що спосіб, яким я нарізаю цибулю, вважається дивним, але для мене він – єдиний, який має сенс", – заявила дівчина.
Ліндсі розповіла, що спочатку потрібно очистити цибулю і відрізати його верхню частину, щоб вона рівно лежала на дошці. Потім потрібно ножем розділити цибулю на часточки, дотримуючись між ними відстані приблизно в один сантиметр. Після цього переверніть цибулю набік і наріжте. В результаті виходять невеликі шматочки.
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