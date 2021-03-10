Як порізати цибулю без сліз: новий спосіб підірвав TikTok (відео)

У TikTok показали новий незвичайний метод подрібнення цибулі. Ролик миттєво став вірусним, а користувачі мережі дивуються такому способу нарізання.

Блогерка Ліндсі розповіла, що якщо нарізати цибулю її способом, то практично не хочеться плакати. Одним з плюсів її техніки полягають в тому, що овоч практично не треба торкатися руками.

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"Мені говорили, що спосіб, яким я нарізаю цибулю, вважається дивним, але для мене він – єдиний, який має сенс", – заявила дівчина.

Ліндсі розповіла, що спочатку потрібно очистити цибулю і відрізати його верхню частину, щоб вона рівно лежала на дошці. Потім потрібно ножем розділити цибулю на часточки, дотримуючись між ними відстані приблизно в один сантиметр. Після цього переверніть цибулю набік і наріжте. В результаті виходять невеликі шматочки.

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