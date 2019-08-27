Як на людей впливають фейкові новини: цікаве дослідження

Учені з Каліфорнійського університету знайшли ще одну небезпеку, пов'язану з фейковий новинами. Зокрема, вони розповіли, як на людей впливають недостовірні повідомлення.

Експеримент полягав у тому, що перед референдумом з питань абортів в Ірландії вчені опитали понад 3000 осіб з правом голосу і запропонували їм ознайомитися з шістьма новинами. Всі історії були повністю вигаданими та спрямовані як на прихильників, так і на супротивників абортів.

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Дослідники запитали учасників, чи чули вони про описувані події раніше. І майже половина почала "щось пригадувати". А дехто навіть прикрасив фейкові новини різними деталями.

Чим більше людям подобалася новина, тим активніше вони в неї вірили. Наприклад, прихильники абортів яскравіше розписували подробиці історій про провали своїх опонентів, і навпаки.

Люди активно додумують деталі, читаючи фейкові новини

З розвитком нейромереж фейкові новини можуть остаточно вийти з-під контролю і захлеснути інтернет. Навесні був створений ШІ, який так правдоподібно пише про неіснуючі події, що його вирішили не показувати публіці. Але потім розробники виклали в інтернет урізану версію нейромережі – вона не така розумна, але все одно весела.

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