Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Як на людей впливають фейкові новини: цікаве дослідження

  • 11
Фейкові новини розвивають уяву читачів - фото 1
Фейкові новини розвивають уяву читачів

Учені з Каліфорнійського університету знайшли ще одну небезпеку, пов'язану з фейковий новинами. Зокрема, вони розповіли, як на людей впливають недостовірні повідомлення.

Експеримент полягав у тому, що перед референдумом з питань абортів в Ірландії вчені опитали понад 3000 осіб з правом голосу і запропонували їм ознайомитися з шістьма новинами. Всі історії були повністю вигаданими та спрямовані як на прихильників, так і на супротивників абортів.

І ще: Учені назвали вагомий аргумент стати оптимістом

Дослідники запитали учасників, чи чули вони про описувані події раніше. І майже половина почала "щось пригадувати". А дехто навіть прикрасив фейкові новини різними деталями.

Чим більше людям подобалася новина, тим активніше вони в неї вірили. Наприклад, прихильники абортів яскравіше розписували подробиці історій про провали своїх опонентів, і навпаки.

Люди активно додумують деталі, читаючи фейкові новини - фото 350481
Люди активно додумують деталі, читаючи фейкові новини

З розвитком нейромереж фейкові новини можуть остаточно вийти з-під контролю і захлеснути інтернет. Навесні був створений ШІ, який так правдоподібно пише про неіснуючі події, що його вирішили не показувати публіці. Але потім розробники виклали в інтернет урізану версію нейромережі – вона не така розумна, але все одно весела.

Читайте також: Як знизити шкоду від смартфонів: поради експертів

Джерело: psychologicalscience
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
  • 24 серпня, 12:20
  • 373
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • Вчора, 12:13
  • 866
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1712493
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука