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Як попрасувати одяг без праски: неймовірний лайфхак показали на відео

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Як попрасувати одяг без праски: неймовірний лайфхак показали на відео - фото 1

Блогерка Міла Шантель показала простий спосіб, як легко попрасувати одяг без праски. Корисним роликом вона поділилася в Instagram.

Як видно з кадрів, дівчина приготувала спеціальний засіб для розгладження складок на речах. Для цього вам знадобляться дві склянки води, чайна ложка кондиціонера для волосся і така ж кількість оцту. За словами блогерки, необхідно перемішати всі інгредієнти і перелити суміш у порожній флакон.

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Міла застосувала засіб на пом'ятій сорочці і залишила її на вішалці на п'ять хвилин. В кінці відео вона продемонструвала, що складки на одязі розпрасувалися.

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