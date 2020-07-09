Як помилка касира зробила канадця мільйонером: цікава історія

Ми не стомлюємось вражатися від фантастичних історій, пов'язаних із неймовірним везінням у лотерею. От наш новий герой став мільйонером лише тому, що касирка помилилась, продаючи йому білет. Заздримо мовчки.

Житель канадського містечка Комбермер, що у провінції Онтаріо, Майкл Батт став мільйонером завдяки неуважності продавця.

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Виявилося, що під час покупки жінка-касир видала Майклові білет зовсім іншої лотереї, який виявився виграшним. Ну от і як після цього не вірити у фарт?

82-річний Батт хотів придбати лотерейний білет Lotto 6/49, але касир помилково роздрукувала йому білет Lotto Max. Той момент, коли невеличка помилка зіграла на руку чоловікові.

Він вирішив не міняти білет, і інтуїція його не обманула – він виграв один мільйон канадських доларів (понад 740 тисяч американських доларів). Дізнавшись про те, що він зірвав куш, канадець залишив продавцеві щедрі чайові.

Чоловік став мільйонером через помилку касира

Представники лотереї розповіли, що у кінці 1980-х років брат Батта виграв 3,5 мільйона канадських доларів. Така собі династія лотерейних мільйонерів. Якщо це можна так назвати.

Зауважимо, що раніше у США через технічний збій виграли всі учасники лотереї. Близько двох годин комп'ютер видавав покупцям тільки виграшні білети.

Вірте у фарт і, можливо, наступного разу пощастить саме вам!

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