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Як помилка касира зробила канадця мільйонером: цікава історія

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Касирка продала йому білет іншої лотереї - фото 1
Касирка продала йому білет іншої лотереї

Ми не стомлюємось вражатися від фантастичних історій, пов'язаних із неймовірним везінням у лотерею. От наш новий герой став мільйонером лише тому, що касирка помилилась, продаючи йому білет. Заздримо мовчки.

Житель канадського містечка Комбермер, що у провінції Онтаріо, Майкл Батт став мільйонером завдяки неуважності продавця.

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Виявилося, що під час покупки жінка-касир видала Майклові білет зовсім іншої лотереї, який виявився виграшним. Ну от і як після цього не вірити у фарт?

82-річний Батт хотів придбати лотерейний білет Lotto 6/49, але касир помилково роздрукувала йому білет Lotto Max. Той момент, коли невеличка помилка зіграла на руку чоловікові.

Він вирішив не міняти білет, і інтуїція його не обманула – він виграв один мільйон канадських доларів (понад 740 тисяч американських доларів). Дізнавшись про те, що він зірвав куш, канадець залишив продавцеві щедрі чайові.

Чоловік став мільйонером через помилку касира - фото 414907
Чоловік став мільйонером через помилку касира

Представники лотереї розповіли, що у кінці 1980-х років брат Батта виграв 3,5 мільйона канадських доларів. Така собі династія лотерейних мільйонерів. Якщо це можна так назвати.

Зауважимо, що раніше у США через технічний збій виграли всі учасники лотереї. Близько двох годин комп'ютер видавав покупцям тільки виграшні білети.

Вірте у фарт і, можливо, наступного разу пощастить саме вам!

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Джерело: CTV News
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