Як політкоректність впливає на секс

Уявлення про сексуальність і гендер змінюються із запаморочливою швидкістю. Людство – це масштабний ненавмисний сексуальний експеримент, – стверджує Гленн Геєр, психолог з Університету штату Нью-Йорк.

За статистикою, молоді люди займаються сексом в три рази менше за попередні покоління, партнери з різних причин незадоволені один одним. Втиснути секс в рамки політичної коректності, викреслити з процесу інстинкт, зберігши при цьому задоволення, не вдається, – пише колумніст. Коли ми наполягаємо, що немає чоловіків і жінок, а є люди, то забуваємо, що це не стосується сексу, відзначає психолог.

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Уявлення про сексуальність стрімко змінюється

Завдяки фемінізму сексуальна поведінка жінок змінилася. Жінки заявили про свої права на задоволення, на партнерські відносини, на сексуальні експерименти і секс без зобов'язань. Водночас, з чоловіків зняли зобов'язання "постійно хотіти секс", бути здобувачами, їм дозволили більшу свободу у вираженні емоцій. При цьому секс як процес став складнішим і незручним, адже чоловіки і жінки заплуталися, як їм себе вести в ліжку і за його межами, вважає автор колонки. У кабінеті сексолога жінки скаржаться, що секс став нудним, їх розуміють чоловіки – мляві і пасивні коханці.

За словами Геєра, нам належить заново винайти правила гри, в якій пристрасть і ніжність цілком сумісні. Секс – не поле битви за гендерну рівність, а поле експериментів, в яких і жінка, і чоловік можуть розкритися повністю, наполягає психолог.

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