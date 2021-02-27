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Як поліпшити зір всього за три хвилини: лікарі назвали простий спосіб

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Зір - фото 1
Зір / pinterest

На погіршення гостроти зору впливають безліч чинників – від спадковості до повсякденних звичок. Однак є спосіб запобігти цьому процесу. Для цього достатньо приділяти простим вправам по три хвилини на день.

Офтальмолог з Японії Руї ​​Хірамацу запропонував методику, за допомогою якої можна поліпшити гостроту зору, без будь-яких операцій.

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Лікар пояснив, що кожен день потрібно по три хвилини розглядати зображення, які називаються "Плями Габора". Вони оптимально стимулюють частина мозку, що відповідає за зір, і є "єдиним методом у світі, ефективність якого науково доведена".

Як поліпшити зір всього за три хвилини: лікарі назвали простий спосіб - фото 449474

Тобто, треба кожен день розглядати шаблони з малюнками, на яких потрібно шукати відмінності. На виконання цієї методики потрібно всього 3 хвилини, зате через два тижні вже буде видно результат. За словами фахівця, помітні поліпшення гостроти зору наступають через місяць. Також для зору лікар рекомендує додати у свій раціон шпинат. Цей продукт, як з'ясували американські дослідники, містить багато вітамінів і речовин, зокрема зеаксантин. Цей пігмент знижує ризик розвитку вікової макулярної дегенерації, що веде до помутніння зору, а також є профілактикою катаракти.

Нумо, спробуємо знайти відмінності на цих картинках!

Як поліпшити зір всього за три хвилини: лікарі назвали простий спосіб - фото 449475

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Джерело: info-box
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